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Kahramanmaraş'taki 20 Yıl Önceki Kayboluşun Gizemi Çözüldü

Kahramanmaraş'taki 20 Yıl Önceki Kayboluşun Gizemi Çözüldü
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Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayet zanlısı, 'Alkolün etkisiyle yaptım. İkisini de ben öldürdüm' itirafında bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı ve cesetleri bulundu.

Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolduğu belirtilen ve bir bağ evinde kemiklerine ulaşılan iki kız kardeşin cinayet zanlısı, "Alkolün etkisiyle yaptım. İkisini de ben öldürdüm" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkisinde 20 yıl önce meydana geldi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler 1974 doğumlu Fatma Alıç ve kardeşi 1981 doğumlu Gülcan Alıç'ın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açarak inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Fatma ve Gülcan kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Kız kardeşlerin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.D., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Kim öldürdü? Pişman mısınız? Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?' soruları üzerine, 'Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Korktum. İkisini de ben öldürdüm' dedi.

Olayla ilgisi olduğu tahmin edilen B.Y.'nin dini nikahlı eşi Y.K ve Y.K.'nin kız kardeşi A.Y. de adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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