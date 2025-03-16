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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlçeden Karagöz istikametine giden ve gelen 01 NB 950, 46 U 1664 ve 46 EV 164 plakalı araçlar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, yol ise iki taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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