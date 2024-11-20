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Kahramanmaraş'ta Yunus Polislerine Çarpan Araç Kaçtı, Şahıslar Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Yunus Polislerine Çarpan Araç Kaçtı, Şahıslar Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki yunus polislerine çarpan otomobilin sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı. İki polis memuru yaralanırken, kaza sonrası kaçan iki şahıs kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki yunus polislerine otomobil çarpıp kaçtı. Kazada 2 polis yaralanırken, kaçan 2 şahıs kısa sürede yakalandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 ABZ 281 Mazda marka otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Yunus polislerinin kullandığı motora ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı iki polis memuru Yörük Selim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya neden olan otomobil olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde bulundu. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri kaçan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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