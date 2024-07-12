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Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışması esnasında kum yüklü kamyon devrildi

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Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışması sırasında kum taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışması esnasında kum yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Çağlayancerit yol yapımı şantiyesi alanında meydana geldi. Yol yapım şantiyesinde kum taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü sıkıştığı alandan çıkartılarak tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Devrilen kamyon, ekskavatörlerin yardımı ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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