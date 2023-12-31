Kahramanmaraş'ta Yılbaşı Trafik Uygulaması

Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan 11 ilçe, 36 ayrı kontrol noktasında bin 400 personelle vatandaşların yılbaşına güvenilir ve huzurlu bir ortamda girmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ