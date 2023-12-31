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Kahramanmaraş'ta Yılbaşı Trafik Uygulaması

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı nedeniyle trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bin 400 personel ile yapılan uygulama, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yılbaşını geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan 11 ilçe, 36 ayrı kontrol noktasında bin 400 personelle vatandaşların yılbaşına güvenilir ve huzurlu bir ortamda girmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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