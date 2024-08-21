Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında iş makinesine moloz düştü, operatör yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında iş makinesine molozlar düştü ve operatör yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan operatörün sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta yıkım yaparken molozların iş makinesine düşmesi sonucu operatör yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı binayı yıkan iş makinesi bir anda molozların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş makinesi operatörünü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dulkadiroğlu 3-sayfa İtfaiye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi? 2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum! Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak? HAMSTER KOMBAT 21 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Cansu Akın kimdir? Cansu Akın kaç yaşında, nereli? Cansu Akın hayatı ve kariyeri... Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri... 2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman?
title