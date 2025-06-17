Kahramanmaraş'ta Yıkım Faciası: Operatör ve İş Makinesi Enkaz Altında Kaldı

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Kahramanmaraş'ta Yıkım Faciası: Operatör ve İş Makinesi Enkaz Altında Kaldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın kontrollü yıkımında iş makinesi ve operatör enkaz altında mahsur kaldı. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmasın facia: Operatörle birlikte iş makinesi enkaz altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı, iş makinesi binanın enkazı altında kaldı. İş makinesinin içinde bulunan operatör de moloz yığını altında mahsur kaldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem sonrası hasarlı olarak tespit edilen ve yıkım kararı alınan bir binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Yıkım devam ederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesi binanın çökmesiyle birlikte enkaz altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Zamana karşı operatörü kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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