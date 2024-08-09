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Kahramanmaraş'ta Yedek Lastikten Kaçak Tarihi Eser Çıktı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir aracın yedek lastiğinden çıkan poşete sarılı halde iki kaçak tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir aracın yedek lastiğinden iki kaçak tarihi eser çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde yapılan operasyonda, uygulama sırasında bir aracın yedek lastiğinden poşete sarılmış şekilde iki kaçak heykel ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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