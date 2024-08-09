Kahramanmaraş'ta Yedek Lastikten Kaçak Tarihi Eser Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir aracın yedek lastiğinden iki kaçak tarihi eser çıktı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde yapılan operasyonda, uygulama sırasında bir aracın yedek lastiğinden poşete sarılmış şekilde iki kaçak heykel ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ