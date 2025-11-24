Kahramanmaraş'ta Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Yaya Ağır Yaralandı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinde duran Y.S., bulvar üzerinde yolun karşısına geçerken A.N.'nin kullandığı 46 HB 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Y.S., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa yaya geçidinde otomobilin çarptığı görüldü. - KAHRAMANMARAŞ