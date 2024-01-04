Kahramanmaraş'ta Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse hayatını kaybetti.
Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı.
Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ