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Kahramanmaraş'ta Yangın, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kahramanmaraş'ta Yangın, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler yangın merdiveni yardımıyla alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenilirken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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