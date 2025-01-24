Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. Tahirbey Mahallesi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AZE 570 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
img

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Survivor Sahra Işık'ın 3 erik için ödediği ücret şoke etti

3 erik için ödediği ücret şoke etti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.