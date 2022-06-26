Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda A.G., E.G., M.Y. ve İ.A'nın aracında uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine; derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin ikametlerinde de aynı özellikte ve satışa hazır farklı uyuşturucu maddeler, uyuşturucu paketleme materyalleri ile 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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