Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce iki ayrı olayda, 109 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan Ö.B.(34), M.H.D.(39), M.Ö.(42) ile K.Y.(36) yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma 3. Sayfa Haberler

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