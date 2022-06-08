Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı - Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce iki ayrı olayda, 109 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan Ö.B.(34), M.H.D.(39), M.Ö.(42) ile K.Y.(36) yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa