Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda F.D. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu sevkiyatı esnasında R.M. isimli şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile bir adet av tüfeği ve uyuşturucu madde paketleme aparatları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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