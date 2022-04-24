Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' sloganı ile uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalara devam ediyor. Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda M.K. ve O.S. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araçta 945 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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