Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 83 Gözaltı, 52 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 83 Gözaltı, 52 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı, bunlardan 52'si tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı, 52'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde 14-21 Temmuz tarihlerinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde 153 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 36 araca abartı egzoz kullanmaktan, 355 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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