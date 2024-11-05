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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 82 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 82 Şüpheli Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 47'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmaların sonucunu yayınladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan 6, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 olmak üzere toplam 82 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı.

Operasyonlarda 99,42 gram metamfetamin, 15,3 gram esrar, 248,28 gram bonzai, bin 275 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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