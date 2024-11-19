Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.'nın saklandığı adresi belirledi. Polis bir süre sonra adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ