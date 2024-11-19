Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı hükümlü, polis tarafından yakalandı. Adrese yapılan baskında ele geçirilen hükümlü, adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.'nın saklandığı adresi belirledi. Polis bir süre sonra adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ