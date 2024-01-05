Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ