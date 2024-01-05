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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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