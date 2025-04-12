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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir pompalı tüfek ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde taciri 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapıldı, şüpheliler H.Y.,S.S. ve Y.A. yakalandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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