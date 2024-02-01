Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı. B.K. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, A.C. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte, A.Z. isimli şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ