Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda A.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, U.D. isimli yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ