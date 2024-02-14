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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan A.A. ve U.D. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda A.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ile birlikte, U.D. isimli yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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