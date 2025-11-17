Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 7 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçlaması ile gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında toplamda 9 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 captagon hap, 32,42 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannobinoid, 0,67 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ