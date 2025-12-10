Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde tacirliği yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve adresinde 4,42 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 29,48 gram bonzai, 5 sentetik ecza hapı ve 1 adet aseton ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öteyandan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği bir operasyonda ise 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi,1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ