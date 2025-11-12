Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 45 yaşındaki S.E. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi'nde, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E.(45) yakalandı. Yakalanan hükümlü, Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa