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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 93,45 gram metamfetamin,98 kök Hint keneviri, 226,83 gram skunk maddesi, 70,46 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 37,46 gram esrar, 1 adet ecstasy, 293 sentetik hap, 4 tabanca ve 57 fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen 16 şahıstan 15'i tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda daha önce suçüstü yakalanan 6 şahısla birlikte toplamda 21 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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