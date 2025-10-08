Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı. Jandarma, örgütlü uyuşturucu imalatı yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde "Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçunu" işleyen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 14 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bin 268 adet çeşitli uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.