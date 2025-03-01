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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, bunlardan 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.K., Ö.D. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.G., A.B., M.A., R.S., M.C., B.S., B.K., O.G., R.K., E.D., Ö.D. ve M.H. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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