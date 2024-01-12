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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından A. M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden 60,83 gram uyuşturucu, 993 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Tutuklanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen A. M.'yi yakaladı.

Şahsın üzerinden 60,83 gram uyuşturucu, 993 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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