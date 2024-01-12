Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından A. M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden 60,83 gram uyuşturucu, 993 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Tutuklanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen A. M.'yi yakaladı.
Şahsın üzerinden 60,83 gram uyuşturucu, 993 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ