Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen A. M.'yi yakaladı.

Şahsın üzerinden 60,83 gram uyuşturucu, 993 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek ile bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ