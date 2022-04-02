Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan armada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, madde kullanım aparatları, paketleme malzemeleri, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette götürülen şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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