Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kahramanmaraş'ta jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu kullanmaktan 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullanmaktan 54 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 61 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 4 gram kenevir tohumu, 32 sentetik uyuşturucu hap, 52 gram esrar, 10 gram eroin, 5 gram bonzai, 5 gram skunk maddesi ile 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 54 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan trafik timlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 11 bin 964 araç kontrol edilirken, kural ihlalinde bulunan 280 sürücüye toplam 573 bin 130 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 82 araç trafikten men edilerek, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 şahsın sürücü belgesi geri alındı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 22 yabancı uyruklu şahsa da kişi başı 2 bin 866 TL olmak üzere toplamda 63 bin 52TL idari para cezası uygulanarak, şahıslar serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ