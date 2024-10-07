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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tırda zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sürücü B.İ. tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta tıra zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.İ. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. B.İ.'nin kullandığı tırda arama yapan ekipler, zulalanmış 30 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.

B.İ. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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