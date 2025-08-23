Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi uyuşturucu maddelerle yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada R.D., S.D. ve Y.E.K. (SSÇ) isimli şahıslar, uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa