Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, M.C., İ.İ., A.K. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalanırken, ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheli 4 kişiden H.Ö. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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