Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklamaKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta özel harekat polisinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta özel harekat polisinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C., İ.İ. ve A.K. tutuklandı, H.Ö. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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