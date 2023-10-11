Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık İlçesi'nde yaptıkları denetimde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada araçta bulunan A.B.D. (32), Ö.Ş. (41) ve S.Ş. (49) isimli şahısların üzerinden 50 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ