Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ü. ve M.A., 1 ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa