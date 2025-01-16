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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ü. ve M.A., 1 ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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