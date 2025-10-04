Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir hafif ticari aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda araç ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada hafif ticari araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
