Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta orman yolunda park halinde araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta orman yolunda park halinde araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tömek mevkisi orman yolu kenarında park halinde bulunan otomobili kontrol etti.

Araçta bulunan S.G.D (24) ve H.K. (39) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 0.5 gram metamfetamin, 5.2 gram Afgan sakızı, 2 adet Symra isimli hap ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 1 adet kullanma aparatı ve 28 adet Zaldiar isimli hap ele geçirildi.

Şüphelilerden H.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title