Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim'de saat 06.00'da il genelinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 19 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda, 474,31 gram metamfetamin, 276 adet sentetik hap, 4 adet captagon hap, 11,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, 'TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı

CHP'li meclis üyesini yakan görüntüler! Soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı

CHP'li meclis üyesini yakan görüntüler! Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.