Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim'de saat 06.00'da il genelinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 19 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda, 474,31 gram metamfetamin, 276 adet sentetik hap, 4 adet captagon hap, 11,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, 'TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi - KAHRAMANMARAŞ