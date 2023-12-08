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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 188 Kişi Yakalandı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 3 hafta da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 188 kişiyi yakalarken bunlardan 21'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 3 hafta da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 188 kişiyi yakalarken bunlardan 21'i tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluya geçit vermemek için yaptığı 3 haftalık çalışmada uyuşturucu sattığı öne sürülen 188 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmanın trafik ekipleri ise 48 bin 672 aracı kontrol etti. Kural ihlalinde bulunan bin 15 araç sürücüsüne toplam 2 bin 433 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 278 araç trafikten men edildi. Uygulamada 10 sürücünün belgesine el konuldu. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri ise, yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 72 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahıslara 252 bin 217 lira idari para cezası uygulandı, 24 şahıs sınır dışı edildi.

Terörle Mücadele ekipleri ise, terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.A.'yı Pazarcık ilçesine bağlı Ulubahçe Mahallesinde, terör örgütüne destek amaçlı yürüyüşe katılmaktan aranması bulunan M.B. Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesinde, DEAŞ soruşturmasından aranan yabancı uyruklu A.H. Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesinde yakalandı.

Ayrıca siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından içerikleri uygun olmayan 107 sosyal medya hesabı ve internet sitesinin erişimi engellendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kahramanmaraş Göçmen Kaçakçılığı 3. Sayfa Güncel Haberler

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