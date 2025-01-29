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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 17'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı tarafından Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Batman'da 'Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işleyen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 213 gram metamfetamin, 207 gram esrar, 143 gram bonzai ve 5 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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