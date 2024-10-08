Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları: 35 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları: 35 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık operasyonlarda 35 şüpheli tutuklandı ve 30 kilo skunk ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda suça karışan 35 şüpheli tutuklanırken, 30 kilo skunk ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlunun önüne geçmek için bir hafta boyunca operasyonlar yaptı. Yapılan bu operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şüpheli olmak üzere toplam 87 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 35'i tutuklandı. Polis yaptığı operasyonlarda, 30 kilo 359 gram skunk, 57,25 gram metamfetamin, 122,76 gram esrar, 61,81 gram bonzai, 622 uyuşturucu hap 17 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan, 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzozdan, 395 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Hukuk

CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçı ne zaman? Türkiye- Cebelitarık maçı saat kaçta, nerede? Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.