Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonları: 35 Tutuklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda suça karışan 35 şüpheli tutuklanırken, 30 kilo skunk ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlunun önüne geçmek için bir hafta boyunca operasyonlar yaptı. Yapılan bu operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şüpheli olmak üzere toplam 87 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 35'i tutuklandı. Polis yaptığı operasyonlarda, 30 kilo 359 gram skunk, 57,25 gram metamfetamin, 122,76 gram esrar, 61,81 gram bonzai, 622 uyuşturucu hap 17 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan, 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzozdan, 395 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ