Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Madde Ticareti Üzerinden Tutuklama

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu maddelerle yakalanan bir şüpheli, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Polis, şüphelinin üzerinde ve aracında 285 adet uyuşturucu hap ile 7 sentetik ecza ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliyi yakalayan polis, üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 285 adet uyuşturucu hap ile 7 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
