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Kahramanmaraş'ta Uçan Çatı Yürüyen Adamın Üzerine Düştü

Kahramanmaraş'ta Uçan Çatı Yürüyen Adamın Üzerine Düştü
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Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgarda uçan çatı yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. O anlar anbean görüntülendi.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak yolda yürüyen Şenol Ceviz'in (39) üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören Ökkeş Kaya ise, "Dün büyük bir gürültü ile çatı uçtu hala burada duruyor çatının bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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