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Kahramanmaraş'ta Uçan Çatı Bir Vatandaşın Üzerine Düştü

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Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Binadan uçan çatının bir kişinin üzerine düşmesi anbean görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çatının yerinden çıkıp bir vatandaşın üzerine düşmesi anbean görüntülendi.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bölgedeki bir binanın çatısı rüzgarın hızına dayanamayarak uçtu. Uçan çatı yolda yürüyen Şenol Ceviz (39), isimli vatandaşın üzerine düştü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın görgü tanığı Ökkeş Kaya ise, "Dün büyük bir gürültü ile çatı uçtu hala burada duruyor çatının bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Uçan Çatı Bir Vatandaşın Üzerine Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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