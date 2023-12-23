Kahramanmaraş'ta Üç Evde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta üç evi saran yangın korku dolu anlara yaşanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yer alan bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın yanındaki iki eve de sıçradı.

Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve dumanlar etrafa sıçrarken yangın 1 saatlik sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Etrafındaki ikametlere sıçramadan söndürülüp soğutma işlemlerine geçilen yangında can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarın oluştuğu yangında ikametlerin kullanılmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yangın sonrası incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ