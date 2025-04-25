Kahramanmaraş'ta Tüp Yüklü Tır Park Halindeki Araca Çarparak Devrildi

Kahramanmaraş'ta tüp yüklü bir tırın park halindeki araca çarpıp devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Tüp yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledikten sonra şarampole ters devrildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın büyük bir hızla kontrolden çıktığı, ardından da otomobile çarparak sürüklemesiyle birlikte devrildiği anlar yer aldı. Tırın tüp taşıması korkuları artırırken, bir felaketin yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tırdaki tüpler de kontrollü bir şekilde başka araçla taşındı. - KAHRAMANMARAŞ