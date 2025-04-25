Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Kahramanmaraş'ta Tüp Yüklü Tır Park Halindeki Araca Çarparak Devrildi

Kahramanmaraş'ta Tüp Yüklü Tır Park Halindeki Araca Çarparak Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta tüp yüklü bir tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki bir araca çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta tüp yüklü bir tırın park halindeki araca çarpıp devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Tüp yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledikten sonra şarampole ters devrildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın büyük bir hızla kontrolden çıktığı, ardından da otomobile çarparak sürüklemesiyle birlikte devrildiği anlar yer aldı. Tırın tüp taşıması korkuları artırırken, bir felaketin yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tırdaki tüpler de kontrollü bir şekilde başka araçla taşındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.