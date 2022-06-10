Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı Kahramanmaraş'ta elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes mahallesinde meydana geldi. Elindeki tüfekle çevreye tehditler savurduğu iddia edilen bir kişi için, polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine özel harekat polis ekiplerinin de sevk edilmesinin ardından tüfekli şahıs M.A. (28), yarım saatlik süre sonrası yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler

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